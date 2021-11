Fidel Castro: la vie dans l’art

© AP Photo / Javier Galeano

L’ancien dirigeant cubain ne voulait pas être immortalisé dans le bronze ou le granit et a demandé que les places et les rues ne portent pas son nom, a précisé son frère, Raul Castro, président du Conseil d’État et du Conseil des ministres de Cuba, à la veille de ses funérailles. Cuba a ensuite adopté une loi interdisant d’utiliser l’image de Fidel Castro dans les monuments et les plaques commémoratives et de nommer des institutions, des places, des parcs et d’autres espaces publics, ainsi que des prix et des récompenses, en son honneur.

Sur la photo: une affiche avec le portrait de Fidel Castro à La Havane, 2007.