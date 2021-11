https://fr.sputniknews.com/20211125/cap-vert-le-transport-aerien-reprend-ses-activites-en-decembre-1053656302.html

Cap-Vert: le transport aérien reprend ses activités en décembre

Cap-Vert: le transport aérien reprend ses activités en décembre

Le Premier ministre capverdien, Ulisses Correia e Silva, a annoncé, mercredi à Praia, que le Transport aérien du Cap-Vert (TACV) commencera à fonctionner en... 25.11.2021, Sputnik France

2021-11-25T12:35+0100

2021-11-25T12:35+0100

2021-11-25T12:45+0100

afrique

vol

cap-vert

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/11/1052190755_0:110:3072:1838_1920x0_80_0_0_295664535bdf6f8ce74c95d476ae66ce.jpg

L'annonce de cette reprise a été faite lors d'un débat au parlement local.Le Premier ministre a indiqué que les mesures nécessaires au retour de la compagnie aérienne nationale "sont prises" et qu'elle commencera les vols avec un maximum de deux avions.Selon Ulisses Correia e Silva, la solution pour le TACV sera nécessaire, car l'État assume ses responsabilités vis-à-vis de la compagnie et de sa restructuration.En mars 2019, le Cap-Vert a cédé 51% de l'entreprise publique TACV pour 1,3 million d'euros à Loftleidir Cabo Verde, société détenue à 70% par Loftleidir Icelandic EHF, une mesure qui a été annulée deux ans plus tard.L'intention du gouvernement est de protéger "l'intérêt national" afin que l'entreprise puisse se restructurer, réaliser des opérations et assumer ses engagements envers ses créanciers et ses fournisseurs, a souligné le Premier ministre.

cap-vert

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

vol, cap-vert