https://fr.sputniknews.com/20211125/cest-a-la-mode-20-deputes-lrem-menaces-de-decapitation-selon-un-parlementaire-1053663569.html

"C’est à la mode": 20 députés LREM menacés de décapitation, selon un parlementaire

"C’est à la mode": 20 députés LREM menacés de décapitation, selon un parlementaire

Sur CNews, le député Rémy Rebeyrotte a affirmé qu’une vingtaine de ses confrères LREM avaient été menacés de décapitation. Ce type d’intimidations se... 25.11.2021, Sputnik France

2021-11-25T16:43+0100

2021-11-25T16:43+0100

2021-11-25T16:43+0100

france

décapitation

menace de mort

la république en marche! (lrem)

eric zemmour

menace

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/02/1044862999_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_70bae0b85886e9bf17ba6be086f28180.jpg

Alors que l’élection présidentielle approche, le débat politique ne cesse de se tendre en France. Les menaces de mort à l’égard d’élus se banalisent jour après jour, comme l’a encore souligné le député Rémy Rebeyrotte (LREM) sur CNews.Le parlementaire a affirmé que 20 de ses collègues de la majorité avaient reçu des menaces de décapitations, ce 24 novembre.Rémy Rebeyrotte a ajouté que le phénomène n’était pas neuf et que des plaintes étaient déposées systématiquement. Il a par ailleurs apporté son soutien à Christine Kelly, animatrice de l’émission Face à l’info où officiait Éric Zemmour, elle aussi menacée de décapitation.Élus menacés et agressésPlusieurs élus et personnalités politiques ont été victimes d’intimidations ces derniers mois. Ce 16 novembre, une députée MoDem avait déjà reçu plusieurs messages où des anonymes menaçaient de la décapiter ou de la viser avec une kalachnikov si les restrictions sanitaires se prolongeaient.Les acteurs de la future présidentielle ne sont pas non plus épargnés. Mi-octobre, Marine Le Pen et Éric Zemmour avaient ainsi été pris à partie sur TikTok par un Marocain, qui leur promettait là encore une décapitation "comme à l’époque du prophète Mahomet". Et ce le jour de la commémoration de l’assassinat de Samuel Paty.L’ex-polémiste star de CNews semble d’ailleurs être devenu une cible récurrente. Il avait déjà été visé par des jeunes d’Aulnay-sous-Bois interrogés par le média Livre Noir, mi-novembre.Le patron de l’UDI, Jean-Christophe Lagarde avait également déclaré qu’Éric Zemmour se prendrait "une balle dans la tête" de la part de Charles Pasqua, si celui-ci était encore vivant.Des intimidations aux actes, il n’y a d’ailleurs qu’un pas. Certains n’hésitent plus à mettre leurs menaces à exécution et les agressions contre les élus ont connu une véritable flambée ces derniers mois.Ce 23 novembre, le maire de Briançon, dans les Hautes-Alpes, avait encore vu sa voiture incendiée devant sa maison. Il avait reçu une vague de soutiens, le Premier ministre dénonçant notamment des "actes inqualifiables".La crise sanitaire semble en particulier avoir attisé les tensions, comme en témoignent les tags retrouvés sur plusieurs permanences d’élus.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Florent Zephir https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

Florent Zephir https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Florent Zephir https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

décapitation, menace de mort, la république en marche! (lrem), eric zemmour, menace