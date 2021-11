https://fr.sputniknews.com/20211125/coree-du-sud-des-robots-miniatures-comme-outils-pedagogiques-dans-les-ecoles-maternelles-1053655366.html

Corée du sud: des robots miniatures comme outils pédagogiques dans les écoles maternelles

Le gouvernement de la capitale sud-coréenne a lancé un projet pilote consistant à déployer des robots miniatures comme outils pédagogiques dans les écoles... 25.11.2021, Sputnik France

Dites bonjour à "l'Alpha Mini": haut de 24,5 centimètres, l'engin peut danser, réciter des histoires, mener des karaokés et même enseigner des mouvements de kung-fu aux enfants qui miment ses pompes.Le robot peut cligner des yeux et ses pupilles se dilatent et forment un coeur quand une conversation est engagée avec lui.Avec une caméra sur son casque, il prend des photos qui sont instantanément envoyées sur une tablette pour être visualisées et analysées.Les robots sont actuellement testés dans 300 écoles maternelles de la capitale du pays. Selon M. Han, cette "expérience aura un effet durable" tout au long de la vie des enfants.L'Alpha Mini a été adopté comme partie intégrante du programme quotidien de la classe d'élèves de quatre à cinq ans de Maru, sa capacité à "péter" sur commande étant un point fort de la récréation.

