Coronavirus: un nouveau variant détecté en Afrique du Sud, ses répercussions pas encore claires

Coronavirus: un nouveau variant détecté en Afrique du Sud, ses répercussions pas encore claires

Un nouveau variant du coronavirus a été détecté en Afrique du Sud et les scientifiques du pays s'efforcent de comprendre ses implications potentielles, ont-ils... 25.11.2021, Sputnik France

2021-11-25T15:01+0100

2021-11-25T15:01+0100

2021-11-25T15:08+0100

Le variant, appelé B.1.1.529, présente des mutations "très inhabituelles" qui constituent une source de préoccupation, car elles pourraient lui permettre d'échapper à la réponse immunitaire de l'organisme et le rendre plus transmissible, ont déclaré les scientifiques lors d'une conférence de presse.Les premiers signes fournis par les laboratoires suggèrent que le variant a rapidement progressé dans la province de Gauteng, la plus peuplée du pays, et pourrait déjà être présent dans les huit autres provinces sud-africaines.Le pays a signalé pour l’instant une centaine de cas de contamination par le variant B.1.1.529, qui a été également recensé au Botswana et à Hong Kong, ce dernier chez une personne en provenance d’Afrique du Sud.Selon les scientifiques, jusqu'à 90% des nouveaux cas enregistrés dans le Gauteng pourraient être imputés au variant B.1.1.529.L'Afrique du Sud a également demandé une réunion d'urgence ce vendredi du groupe de travail de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur l'évolution du virus afin de discuter des implications du nouveau variant.Le ministre sud-africain de la Santé, Joe Phaahla, a estimé qu'il était trop tôt pour dire si le gouvernement allait renforcer les restrictions afin de lutter contre ce nouveau variant.Le variant Beta, l'un des quatre variants qualifiés de "préoccupants" par l'OMS en raison de son taux de contagiosité élevé, a été initialement identifié en Afrique du Sud en 2020 avant de se répandre dans le monde entier.

