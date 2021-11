https://fr.sputniknews.com/20211125/darmanin-appelle-les-voisins-de-la-france-a-plus-de-cooperation-1053653192.html

Darmanin appelle les voisins de la France à plus de coopération

Les pays voisins de la France, en particulier la Grande-Bretagne, doivent davantage coopérer dans la lutte contre les réseaux de passeurs, a déclaré jeudi... 25.11.2021, Sputnik France

Les deux ministres doivent s'entretenir sur ce sujet ce jeudi.Dans le sillage de l'appel à la coopération lancé mercredi par Emmanuel Macron au Premier ministre britannique Boris Johnson, Gérald Darmanin a jugé que "la Grande-Bretagne et la France doivent travailler ensemble".Il a également dénoncé la "mauvaise gestion de l'immigration en Grande-Bretagne" ainsi que l'exploitation des clandestins sur le marché du travail local.Gérald Darmanin a en outre annoncé l'arrestation dans la nuit d'une cinquième personne soupçonnée d'appartenir au réseau de passeurs impliqué dans ce naufrage, après l'interpellation de quatre suspects dès mercredi.Interrogé sur France info, Franck Dhersin, vice-président de la région Hauts-de-France, a dit craindre que le bilan réel de ce naufrage ne soit beaucoup plus lourd en raison de la capacité de l'embarcation, d'une cinquantaine de personnes. Il a évoqué la possibilité que cette embarcation ait été percutée par l'un des nombreux porte-conteneurs empruntant l'étroite bande de mer entre la France et la Grande-Bretagne.

