Flambée de violence à Montréal: "On surveille plus les policiers que les criminels"

Le Québec a annoncé vouloir porter un "grand coup" à l'explosion de violence. Mais l’idéologie victimaire et les accusations de racisme envers la police... 25.11.2021, Sputnik France

2021-11-25

2021-11-25T16:36+0100

2021-11-25T17:03+0100

Chaque jour, une nouvelle fusillade liée à la guerre de gangs rappelle aux Montréalais que leur ville n’est plus aussi sûre qu’auparavant.Le 14 novembre dernier, un adolescent était assassiné en pleine rue, le troisième en 2021, pour des motifs encore inconnus des autorités. Valérie Plante, maire de la ville, et François Legault, Premier ministre québécois, ont tous deux dénoncé cette terrible tragédie et rendu hommage à ce jeune homme assassiné à 16 ans.Des accusations de "racisme" qui paralysent les policiersSénateur conservateur depuis 2012, Jean-Guy Dagenais estime qu’il est grand temps d’accroître la présence policière dans les rues de Montréal et pour ce faire, de balayer les accusations de "racisme systémique" dont font souvent l’objet les agents de la paix. Selon cet ex-patrouilleur, "les politiciens doivent laisser les policiers faire leur travail et cesser de croire que le Québec, c’est les États-Unis" en matière de violences policières:Plus de 160 incidents impliquant des coups de feu et des tentatives de meurtre par arme à feu ont été enregistrés depuis le début de l’année à Montréal. Face à une situation qui se dégrade de jour en jour, des politiciens issus de différents échelons de gouvernement préconisent un meilleur contrôle de ces armes sur le territoire canadien. C’est notamment le cas de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, pour qui la surveillance accrue du trafic d’armes doit être une responsabilité partagée entre le gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal.Un territoire autochtone lié au trafic d’armesMais selon le sénateur Dagenais, les efforts supplémentaires déployés par les autorités resteront vains si les gouvernements refusent de reconnaître qu’un grand nombre d’armes illégales arrivent à Montréal depuis la réserve autochtone d’Akwesasne. Située sur le territoire ancestral de la tribu mohawk, cette réserve comporte une frontière commune avec l’État américain de New York, tracé dont le contrôle et l’administration reviennent exclusivement aux membres de cette nation autochtone.L’ex-patrouilleur observe que le trafic d’armes dans cette région est un "sujet tabou" dans le contexte de la "réconciliation" entre les Premières Nations et les Canadiens d’origine européenne, projet promu par le Premier ministre fédéral Trudeau. Ces derniers mois, la découverte de corps d’enfants autochtones enterrés sur le site d’anciennes écoles résidentielles a aussi relancé le débat sur la "décolonisation" et le "racisme systémique". Jean-Guy Dagenais dit comprendre certaines revendications des tribus autochtones, mais considère que "la réconciliation doit aller dans les deux sens":Le 22 novembre dernier, Valérie Plante et François Legault ont tenu une conférence de presse commune pour tenter de rassurer la population de la métropole québécoise: "C’est une violence inacceptable que l’on ne veut plus voir à Montréal. On va donner un grand coup dans les prochains mois. […] Ce n’est pas le Montréal qu’on aime", a alors insisté François Legault.Jean-Guy Dagenais persiste et signe: seule "une plus grande répression" permettra selon lui de juguler la flambée de violence:

