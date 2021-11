https://fr.sputniknews.com/20211125/la-has-preconise-une-troisieme-dose-de-vaccin-pour-tous-les-adultes-1053653638.html

La HAS préconise une troisième dose de vaccin pour tous les adultes

La HAS préconise une troisième dose de vaccin pour tous les adultes

La Haute autorité de santé (HAS) préconise dans un avis publié jeudi l'extension à tous les adultes de la campagne de rappel vaccinal contre le COVID-19 en... 25.11.2021, Sputnik France

2021-11-25T10:08+0100

2021-11-25T10:08+0100

2021-11-25T10:09+0100

covid-19

france

vaccin

pandémie

rappel

coronavirus sars-cov-2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0c/1045866385_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_340eb384feafbb84618ba3202def64ba.jpg

"La Haute Autorité de santé recommande dès maintenant l'administration d'une dose de rappel à tous les adultes de 18 ans et plus (...) cinq mois après la primo-vaccination", est-il précisé dans un communiqué de presse.Face à la récente recrudescence des contaminations par le coronavirus SARS-CoV-2, le gouvernement devrait annoncer ce jeudi à la mi-journée un renforcement des mesures de lutte contre l'épidémie.Dans son avis publié à quelques heures de la conférence de presse autour du ministre de la Santé, Olivier Véran, la HAS souligne également "la nécessité de renforcer les gestes barrière".

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

france, vaccin, pandémie, rappel, coronavirus sars-cov-2