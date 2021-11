https://fr.sputniknews.com/20211125/la-russie-a-lorigine-du-syndrome-de-la-havane-moscou-dement-1053658480.html

La Russie à l’origine du syndrome de La Havane? Moscou dément

La Russie à l’origine du syndrome de La Havane? Moscou dément

Lors de sa visite à Moscou, le chef de la CIA a soupçonné la Russie d’être impliquée dans des incidents liés au syndrome de La Havane, lequel touche les... 25.11.2021, Sputnik France

2021-11-25T14:16+0100

2021-11-25T14:16+0100

2021-11-25T14:16+0100

international

international

russie

états-unis

cia

fsb

william burns

malaise

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104399/51/1043995163_0:206:3110:1955_1920x0_80_0_0_92e337e3bdeeacea568e5600ebf23442.jpg

Le directeur de la CIA William Burns a menacé les principaux services de renseignement russes de "conséquences" en cas d’implication dans la série d'incidents liés au syndrome de La Havane qui touche les diplomates et les espions américains dans le monde, révèle le Washington Post.Selon le journal, cette mise en garde confidentielle a été faite lors de négociations avec la direction du Service fédéral de sécurité de la Russie (FSB) et du Service de renseignement extérieur du pays (SVR), en marge d’une visite à Moscou les 2 et 3 novembre. À en croire le Washington Post, William Burns a dit que faire subir au personnel américain et aux familles de graves lésions cérébrales et d'autres maladies débilitantes allait au-delà des limites d'un comportement acceptable pour un "service de renseignement professionnel".Moscou réagitMoscou a réfuté son implication, refusant de commenter le "contenu des conversations de Burns avec ses collègues des services spéciaux", car "ce sont des informations non publiques".Le malaise mystérieuxLe syndrome de La Havane, qui se manifeste par des migraines, des acouphènes, des troubles visuels et cognitifs ou des problèmes d’équilibre et des vertiges, a été repéré par les médias pour la première fois à Cuba en 2016, où il affectait le département d’État.À ce jour, quelque 200 cas ont été signalés parmi les diplomates, militaires, agents de la CIA et leurs familles, qui travaillent dans les ambassades et consulats des États-Unis à travers le monde, d'après NBC News.Le 13 septembre, l'Académie des sciences de Cuba a estimé dans un rapport officiel rendu public que ce phénomène n'est pas "scientifiquement prouvé", et qu'aucune technologie existante n'est capable de "causer de façon sélective des dommages cérébraux" avec cette précision.Néanmoins, les législateurs américains sont de plus en plus enclins à croire que le syndrome de La Havane est dû à des attaques à "énergie dirigée" dont "la Russie ou un autre gouvernement étranger hostile" est responsable, a rapporté le 8 octobre Politico.Des accusations envers la RussieCe n’est pas la première fois que les États-Unis s’en prennent à la Russie. Auparavant, Washington avait déjà émis des accusations sur des cyberattaques, des ingérences dans les élections américaines et l'utilisation potentielle du gaz comme arme par la Russie après le lancement du Nord Stream 2.Bien que Moscou ait dénoncé à chaque fois des "accusations absolument infondées", elles ont souvent servi de prétexte pour imposer des sanctions.

russie

états-unis

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

international, russie, états-unis, cia, fsb, william burns, malaise