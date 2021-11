https://fr.sputniknews.com/20211125/la-russie-et-la-bielorussie-envoient-des-chasseurs-a-la-frontiere-explications-de-minsk-1053667911.html

La Russie et la Biélorussie envoient des chasseurs à la frontière, explications de Minsk

La Russie et la Biélorussie envoient des chasseurs à la frontière, explications de Minsk

La Défense biélorusse a annoncé avoir organisé une patrouille conjointe de ses chasseurs Su-30 avec ceux de l’Armée de l’air russe, sur fond d’intensification... 25.11.2021, Sputnik France

2021-11-25T21:01+0100

2021-11-25T21:01+0100

2021-11-25T21:45+0100

europe

russie

su-30

europe

biélorussie

frontière

ministère biélorusse de la défense

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102992/20/1029922022_0:86:3083:1820_1920x0_80_0_0_9e73fdc6ccef9a199e7f53ed713c86a9.jpg

Des Soukhoï Su-30SM biélorusses et russes ont accompli ce jeudi 25 novembre une mission de patrouille conjointe le long de la frontière de la Biélorussie, a annoncé le service de presse du ministère biélorusse de la Défense.Le commandement biélorusse a décidé d’augmenter les effectifs "des forces de défense aérienne et d’organiser des patrouilles conjointes russo-biélorusses de la frontière d'État".Ces décisions ont été prises "en raison d’une fréquence accrue des vols d’avions de différents types près de la frontière biélorusse et pour empêcher les violations de la frontière dans l'espace aérien", explique le ministère.Avions étrangers près de la frontièreCes derniers temps, des avions militaires étrangers s’approchent souvent des frontières biélorusses. Le ministre biélorusse de la Défense, Viktor Khrenine, a dénoncé à la mi-novembre les activités de la Pologne, des pays baltes et de l’Ukraine. Il a comparé la situation à la frontière occidentale du pays à celle de juin 1941, avant l’invasion nazie en URSS, évoquant notamment la modernisation d’une quinzaine d’aérodromes dans les pays baltes et en Pologne.Le 22 novembre, la Défense ukrainienne a annoncé avoir mené des exercices à tirs réels dans la région frontalière de Jitomir. Les manœuvres ont engagé des avions qui ont largué des blindés et des effectifs.Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba avait annoncé le 15 novembre, lors d’une rencontre avec le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, que Kiev considérait Minsk comme une menace et renforcerait son armée dans cette région.Le 10 novembre, des bombardiers à long rayon d’action Tupolev Tu-22M3 des Forces aérospatiales russes avaient patrouillé le ciel biélorusse alors que la tension était montée à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne en raison des migrants venus du Proche-Orient.

russie

europe

biélorussie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

russie, su-30, europe, biélorussie, frontière, ministère biélorusse de la défense