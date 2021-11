https://fr.sputniknews.com/20211125/lallemagne-depasse-la-barre-des-100000-morts-1053653505.html

L'Allemagne dépasse la barre des 100.000 morts

L'Allemagne dépasse la barre des 100.000 morts

L'Allemagne a dépassé la barre des 100.000 morts depuis le début de l'épidémie de Covid-19, comptabilisant 351 décès sur les dernières 24h en pleine flambée... 25.11.2021

Selon l'autorité sanitaire fédérale (RKI), en une journée, le pays a enregistré 75.961 nouvelles contaminations, un nouveau plus haut au moment où la première économie européenne craint une saturation des hôpitaux.Les hôpitaux dans certaines régions font déjà face à une "surcharge aiguë" qui rend nécessaire des transferts de patients, a averti lundi Gernot Marx, le président de la fédération allemande de la médecine intensive.Plusieurs régions ont rétabli de strictes restrictions pour endiguer la quatrième vague de coronavirus, la plus forte depuis l'apparition du virus.Quelque 69% de la population sont entièrement vaccinés, soit moins que dans d'autres pays européens comme la France, où le taux atteint 75%.La nouvelle coalition semble toutefois exclure dans l'immédiat l'idée de confinement national, et mise sur la généralisation du pass sanitaire dans les transports et de restrictions d'accès pour les non-vaccinés, par exemple pour des lieux culturels.

allemagne, pandémie, santé