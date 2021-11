https://fr.sputniknews.com/20211125/le-bilan-de-laccident-minier-en-russie-seleve-a-52-morts-dont-six-secouristes-1053667660.html

Le bilan de l’accident minier en Russie s’élève à 52 morts, dont six secouristes

Au moins 52 personnes, dont six secouristes, ont péri ce 25 novembre dans un accident dans une mine de charbon en Sibérie, selon un nouveau bilan. Une... 25.11.2021, Sputnik France

L’accident de ce jeudi 25 novembre dans la mine de charbon de Listviajnaïa, dans la région de Kemerovo, en Sibérie, a emporté les vies de 52 personnes, y compris six secouristes qui ont tenté de sauver les mineurs restant sous terre, ont fait savoir les services d’urgences à Sputnik.Le bilan précédent faisait état de 11 morts dont trois secouristes. Trois autres secouristes étaient portés disparus, avait noté le ministre russe des Situations d’urgence par intérim Alexandre Tchoupriyan.Plus tard, les opérations de recherche ont été suspendues en raison des concentrations élevées de méthane et des risques d'explosion. Les recherches devraient reprendre au matin.Le plan d’opération est corrigéLe plan des opérations de sauvetage des survivants sera ajusté afin d'éviter de prendre trop de risques pour les sauveteurs, a relaté le gouverneur local Sergueï Tsivilev.Il a expliqué qu'une importante équipe d’experts travaillerait sur le nouveau plan de sauvetage, et que tout le monde était impliqué, y compris Moscou.Une raison préliminaire et une enquêteL'accident survenu dans la mine aurait été causé par une explosion de méthane, a déclaré le procureur général adjoint Dmitri Demechine.Selon lui, des membres du Comité d'enquête russe sont arrivés de Moscou pour déterminer la cause de l'accident. L’antenne locale du Comité d'enquête a précisé qu'une investigation pour violation des normes de sécurité avait été lancée.Le directeur de la mine et son premier adjoint ainsi que le directeur du site ont été arrêté dans le cadre d'une enquête criminelle sur la mort de 11 travailleurs.Un accident dans une mineLes autorités ont indiqué avoir reçu une alerte vers 8h35, heure locale, sur la présence de fumée dans la mine de Listviajnaïa dans la région sibérienne de Kemerovo où sont situées de nombreuses mines de charbon.Il y avait 285 personnes sous terre au moment de l'accident, dont la plupart ont été ramenées à la surface.

