Le géant sud-coréen Samsung construira au Texas une nouvelle usine de puces mémoire

Le géant sud-coréen Samsung Electronics Co. a annoncé, mercredi, avoir choisi la ville de Taylor, dans l’État du Texas, comme le site de sa future usine de... 25.11.2021, Sputnik France

Cette décision est intervenue cinq mois après l'annonce par le géant des technologies d'un plan de construire une deuxième usine de puces de nouvelle génération aux États-Unis, alors que la perturbation de la chaîne d'approvisionnement en puces mémoire a conduit les constructeurs automobiles et fabricants de produits électroniques grand public à réduire leur production.Samsung a expliqué avoir tenu compte de plusieurs facteurs, dont "l'écosystème de semi-conducteurs local, la stabilité des infrastructures, le soutien du gouvernement local et les opportunités de développement de la communauté". De plus, la proximité avec son site de production à Austin, à environ 25 km au sud-ouest de Taylor, permettra aux "deux sites de partager les infrastructures et ressources nécessaires", a fait observer le groupe sud-coréen.La construction de cette usine débutera au premier semestre 2022 et la production de masse au deuxième semestre de 2024.

