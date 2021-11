https://fr.sputniknews.com/20211125/le-maroc-suspend-les-vols-a-destination-et-en-provenance-de-la-france-1053664084.html

Le Maroc suspend les vols à destination et en provenance de la France

Le Maroc suspend les vols à destination et en provenance de la France

Le Maroc a annoncé suspendre à partir du 26 novembre les vols à destination et en provenance de la France pour faire face à la dégradation de la situation... 25.11.2021, Sputnik France

Les autorités marocaines ont décidé de suspendre les vols réguliers de passagers à destination et en provenance de la France à partir du vendredi 26 novembre à 23h59, a déclaré ce jeudi 25 novembre le Comité interministériel de coordination et de suivi du dispositif régissant les voyages internationaux pendant la pandémie.Cette décision intervient afin de préserver les acquis du Maroc en matière de gestion de la pandémie de Covid-19 et pour faire face à la dégradation de la situation sanitaire dans certains pays du voisinage européen, précise le Comité interministériel dans un communiqué.La suspension restera en vigueur jusqu'à nouvel ordre, souligne la même source.Le Maroc avait déjà suspendu les vols avec la Russie, le Royaume-Uni et les Pays-Bas.Le Figaro avait annoncé plus tôt dans la journée qu'Easy Jet suspendait tous ses vols entre la France et le Maroc jusqu'à fin décembre, l'expliquant par le durcissement de la situation sanitaire liée à la pandémie. Aucune autre compagnie aérienne n'a jusqu'ici annoncé vouloir emboîter le pas à Easy Jet.

