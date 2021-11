https://fr.sputniknews.com/20211125/le-rappel-vaccinal-ouvert-a-tous-les-adultes-en-france-au-bout-de-5-mois-annonce-veran-1053656659.html

Le rappel vaccinal ouvert à tous les adultes en France au bout de cinq mois, annonce Véran

Le rappel vaccinal ouvert à tous les adultes en France au bout de 5 mois, annonce Olivier Véran. 25.11.2021

covid-19

olivier véran

épidémie

covid-19

Tenant une conférence de presse sur les nouvelles mesures visant à endiguer la flambée épidémique, le ministre de la Santé a annoncé l’ouverture du rappel vaccinal à tous ceux de plus de 18 ans. Et ce à partir de cinq mois après la deuxième dose. Les personnes éligibles pourront recevoir une troisième dose à partir du samedi 27 novembre. La dose de rappel sera obligatoire pour le pass sanitaire dès le 15 janvier pour les plus de 18 ans.La validité des tests PCR est ramenée à 24 heures.

olivier véran, épidémie, covid-19