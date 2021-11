https://fr.sputniknews.com/20211125/le-vietnam-adhere-au-traite-de-lompi-1053656874.html

Le Vietnam adhère au Traité de l'OMPI

L’acte d’adhésion a été remis au directeur général de l’OMPI, Dareng Tang, par l'ambassadrice Lê Thi Tuyêt Mai, chef de la mission du Vietnam auprès de l’Onu, de l’OMC et d’autres organisations internationales à Genève.M.Tang a félicité le Vietnam pour son adhésion à ce traité et émis le souhait de continuer à travailler en étroite collaboration avec le pays dans les temps à venir.Il a souligné que cette adhésion, particulièrement importante pour le Vietnam et ses industries créatives et culturelles à fort potentiel de croissance, aiderait le pays à promouvoir son développement économique de manière durable.Pour sa part, Mme Thi Tuyêt Mai a assuré que l'adhésion de son pays au Traité créait une base juridique pour protéger les œuvres et les droits d'auteur dans l'environnement numérique.Elle a relevé que ce Traité est particulièrement utile pour développer l'industrie du logiciel et les plateformes numériques que le Vietnam s'efforce de promouvoir.

