https://fr.sputniknews.com/20211125/le-vietnam-recoit-le-premier-vol-transportant-des-visiteurs-etrangers-vaccines-1053658899.html

Le Vietnam reçoit le premier vol transportant des visiteurs étrangers vaccinés

Le Vietnam reçoit le premier vol transportant des visiteurs étrangers vaccinés

Un vol de Bamboo Airways a atterri, jeudi après-midi, à l'aéroport international de Cam Ranh, dans le centre du Vietnam, avec à son bord des touristes... 25.11.2021, Sputnik France

2021-11-25T14:36+0100

2021-11-25T14:36+0100

2021-11-25T14:39+0100

covid-19

vietnam

aéroport

touristes

étrangers

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/17/1044974858_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_d1dceeb5ec15f24d5d31ff6249a72d00.jpg

C'est le début d'une série de vols effectués par cette compagnie aérienne selon le plan de réouverture pilote au tourisme international du ministère des Transports, rapporte l'agence vietnamienne d’information.Après l'atterrissage, les passagers se sont déplacés vers des hébergements réservés et ont également effectué un test de dépistage du Covid-19.Pour l’heure, la compagnie transporte des visiteurs ayant eu la dernière dose de vaccin contre le Covid-19 dans un délai d'au moins 14 jours et d'au plus 12 mois avant l’arrivée.Les passagers doivent également présenter des PCR négatifs au coronavirus effectués dans les 72 heures avant le départ, ainsi qu'une assurance santé ou une assurance voyage qui couvre le traitement de la maladie du Covid-19.Le Vietnam avait largement réussi à contenir la propagation du virus au début de la pandémie. Mais, au printemps, l’apparition du variant Delta, plus contagieux, a changé la donne.Le pays a recensé 1.155.778 cas de contamination et 24.243 décès liés au coronavirus depuis le début de la pandémie.

vietnam

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

vietnam, aéroport, touristes, étrangers