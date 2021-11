"L'écologie est l’affaire de tous": le projet environnemental russe récompense les gagnants

https://fr.sputniknews.com/20211125/lecologie-est-laffaire-de-tous-le-projet-environnemental-russe-recompense-les-gagnants-1053664873.html

Le concours international écologique pour enfants et adolescents organisé en Russie tire le trait final sur 6.000 œuvres consacrées à la protection de... 25.11.2021, Sputnik France

L’Agence russe des ressources naturelles (Rosprirodnadzor) a annoncé le 25 novembre les résultats du concours international pour enfants et adolescents "L’Écologie est l'affaire de tous". Il s’agit de quelque 200 finalistes dont près de la moitié ont occupé les première, deuxième et troisième places dans 12 nominations.La mission principale du projet est de sensibiliser les jeunes à l'environnement, de trouver des talents parmi eux et de les encourager à déployer des activités liées à l’écologie dans le respect de la nature. Le prix a été créé par Rosprirodnadzor au printemps dernier. Environ 9.500 demandes ont été adressées en six mois, 6.000 travaux ont été acceptés. La finale a opposé 650 d’entre eux. Toutes les œuvres sont publiées sur Rutube. La Commission du concours a été dirigée par Victoria Abramtchenko, vice-présidente du gouvernement.Le Grand PrixElle a souligné que, sur décision de Victoria Abramchenko, le Grand Prix a été remis à Véra Baoukina, 12 ans, de Saint-Pétersbourg, qui a mis au point les "Leçons écologiques du hérisson Syroyejkine" pour enseigner l’éthique environnementale aux élèves de l’école primaire. Un diplôme de premier degré a été décerné à deux familles, de Grozny (Tchétchénie) et du village de Tchigassovo (région de Moscou), qui ont réalisé une course à la nage "Pour un Baïkal propre". Un diplôme de deuxième degré est venu récompenser un centre d’enseignement et de réhabilitation de Moscou qui s’occupe de recycler du papier et utilise dans le travail avec les enfants sa propre méthode: la thérapie par papillons.Svetlana Radionova a fait remarquer que les enfants handicapés avaient également pris part au concours. Ainsi, Irina Tchebariova de Balachikha (région de Moscou) a exécuté une danse dans son fauteuil roulant en la consacrant aux problèmes de l'environnement."Les orphelinats, les centres de réadaptation sociale, les refuges et les internats pour enfants ayant des problèmes de santé ont activement participé au concours qui a rassemblé 64 établissements tant de Russie que de l'étranger. Le nombre total de travaux soumis a été aux d’environ 200", a-t-elle précisé."Mieux comprendre les problèmes environnementaux"Le directeur du centre pour enfants Orlionok, Alexandre Djeous, affirme qu’il est nécessaire d’éduquer chez les enfants dès le plus jeune âge la conscience, une attitude sensible et le souhait de se soucier de l’environnement."Développer la responsabilité de consommation et le respect de l'environnement peut être difficile à l’âge adulte. Mais chez les enfants, tout est à l’étape de la formation. Il est très important d'attirer leur attention sur les problèmes modernes et de leur enseigner les principes qui deviennent partie intégrante de la vie. En participant au concours, des milliers d'enfants ont pu mieux comprendre les problèmes environnementaux et nous sommes contents de faire partie de ce grand projet", a souligné Dmitri Konov, président du conseil d'administration de l’entreprise pétrochimique russe SIBUR.Les première, deuxième et troisième places ont été occupées par des enfants et adolescents de 27 régions de Russie. Parmi les 27 pays étrangers ayant participé au concours, les gagnants représentent notamment le Pérou, la Biélorussie, le Panama, l'Ouzbékistan, le Mexique ou encore la Colombie. Des prix spéciaux du jury ont été attribués aux jeunes de 50 régions russes et 21 pays étrangers.Les prix aux Russes seront remis par les chefs des départements locaux de Rosprirodnadzor. Ils seront envoyés par entreprises de livraison aux gagnants étrangers.

