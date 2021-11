https://fr.sputniknews.com/20211125/les-emirats-lancent-un-fonds-de-10-milliards-de-dollars-pour-des-investissements-en-turquie-1053654316.html

Les Emirats lancent un fonds de 10 milliards de dollars pour des investissements en Turquie

Les Emirats arabes unis ont annoncé mercredi le lancement d'un fonds de 10 milliards de dollars pour des investissements en Turquie. 25.11.2021, Sputnik France

L'agence a évoqué un "soutien à l'économie turque et un renforcement des relations bilatérales", ajoutant que le fonds se concentrera sur des "investissements stratégiques", en particulier dans les secteurs de la logistique, de l'énergie, de la santé et de l'alimentation.Le Prince héritier d'Abou Dhabi, SA Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, a été accueilli mercredi avec les honneurs à Ankara par le président turc Recep Tayyip Erdogan, une visite qui devrait ouvrir un nouveau chapitre des relations entre les deux pays.Cette première visite en Turquie d'un responsable émirati de ce rang depuis 2012 intervient au lendemain d'un nouveau plongeon historique de la livre turque en plein marasme économique.La rencontre des dirigeants émirati et turc devrait permettre de réparer la relation entre deux acteurs majeurs de la région, opposés notamment sur le conflit en Libye ou l'exploration gazière en Méditerranée orientale.

