L'Inde et la BAD signent un accord de prêt de 300 M USD pour renforcer des soins de santé

L'Inde et la Banque asiatique de développement (BAD) ont signé, mercredi, un accord de prêt de 300 millions de dollars pour renforcer et améliorer l'accès aux... 25.11.2021, Sputnik France

Le prêt, qui devrait bénéficier à plus de 256 millions d'habitants, prévoit la fourniture d'un ensemble de soins de santé primaires, et des services de proximité communautaire tels que des activités de sensibilisation sur les soins de santé, en particulier pour les femmes, indique un communiqué de la BAD.Les systèmes de prestation sanitaire seront mis à niveau grâce à des outils numériques avec un engagement et des partenariats avec le secteur privé, note la même source.Le programme, a-t-il indiqué, complète les efforts du gouvernement pour combler les lacunes en matière de soins de santé en renforçant les capacités institutionnelles, le fonctionnement et la gestion des centres de santé et de bien-être urbains aux niveaux central, étatique et municipal.Pour sa part, le secrétaire au département des affaires économiques du ministère des Finances, Rajat Kumar Mishra, a noté que le programme soutenait les principales initiatives de santé de l'Inde en élargissant la disponibilité et l'accès à des services de soins de santé primaires de qualité, en particulier pour les populations vulnérables dans les zones urbaines.

