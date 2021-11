https://fr.sputniknews.com/20211125/partenariat-strategique-entre-la-france-et-la-croatie-qui-achete-12-rafale-1053660790.html

Signature d'un partenariat stratégique entre la France et la Croatie qui achète 12 Rafale

Signature d'un partenariat stratégique entre la France et la Croatie qui achète 12 Rafale

Le Premier ministre croate, Andrej Plenkovic, et le Président français, Emmanuel Macron, ont signé ce jeudi 25 novembre un partenariat stratégique lors d'une... 25.11.2021, Sputnik France

Les ministres français et croate de la Défense ont signé ce jeudi 25 novembre le contrat sur la vente de 12 avions de chasse Rafale d'occasion à la Croatie, pour environ un milliard d'euros, dans le cadre d'une visite officielle du Président Macron à Zagreb.La cérémonie s'est déroulée après la signature par Emmanuel Macron et le Premier ministre croate Andrej Plenkovic d'un partenariat stratégique.Commentant la signature du contrat sur Twitter, la ministre française des Armées Florence Parly a noté que la Croatie était le troisième pays européen à s'équiper de l'appareil, après la France et la Grèce. Et de préciser que ces 12 Rafale d'occasion vendus à Zagreb étaient "prélevés dans les rangs de l'Armée de l'air et de l’espace.En mai, les autorités croates avaient annoncé l'acquisition de 12 Rafale d'occasion construits par Dassault Aviation pour moderniser leur armée de l'air.Partenariat stratégiqueAux termes du partenariat stratégique signé par le Président Macron et le Premier ministre Plenkovic, la France et la Croatie entendent "porter leurs relations à un niveau stratégique supérieur dans différents domaines d’intérêt commun" en accordant "une importance particulière aux politiques de l’Union européenne, aux migrations et aux questions de sécurité, ainsi qu’aux crises internationales", est-il possible de lire dans un communiqué de l'Élysée.Dans ce contexte, les deux pays se disent également prêts à promouvoir les échanges entre leurs services de renseignement militaire et encourager la participation croisée dans des exercices militaires bilatéraux et multilatéraux.Élargissement de l'espace SchengenComme la Commission européenne a récemment établi que la Croatie remplissait tous les critères requis pour appliquer pleinement l’acquis Schengen, la France a annoncé sa disposition à soutenir l’entrée de la Croatie dans l’espace Schengen.La France continuera aussi de soutenir la candidature de la Croatie afin que celle-ci devienne un membre de l’OCDE à part entière, ainsi que membre de la zone euro à l’horizon 2023.La Croatie a exprimé son désir d'adhérer à la zone euro en septembre 2017.

