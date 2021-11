Biélorussie: l’évacuation de migrants vers l’Irak

On a appris que le Président bielorusse Alexandre Loukachenko s’est rendu vendredi au centre de transport et de logistique situé près de la frontière biélorusse et polonaise. M. Loukachenko a pris connaissance des conditions d’hébergement des migrants et a discuté de l’assistance qui leur est fournie avec les représentants de la Croix-Rouge biélorusse. Les réfugiés l’ont accueilli par des applaudissements.

Sur la photo: un migrant rentré de Biélorussie à l’aéroport d’Erbil.