https://fr.sputniknews.com/20211126/bresil-lex-president-du-comite-olympique-condamne-a-30-ans-de-prison-pour-corruption-1053681311.html

Brésil: l'ex-président du Comité olympique condamné à 30 ans de prison pour corruption

Brésil: l'ex-président du Comité olympique condamné à 30 ans de prison pour corruption

L'ancien président du Comité olympique brésilien (COB), Carlos Arthur Nuzman, a été condamné à plus de 30 ans de prison, pour avoir versé des pots-de-vin afin... 26.11.2021, Sputnik France

2021-11-26T16:23+0100

2021-11-26T16:23+0100

2021-11-26T16:57+0100

faits divers

prison

jeux olympiques de rio de janeiro

carlos arthur nuzman

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103418/67/1034186757_0:97:3295:1950_1920x0_80_0_0_a0108029242ff933f31c43d43ad49550.jpg

Selon l’acte de condamnation du Tribunal pénal fédéral de Rio de Janeiro, l'ancien président de la COB devra passer 30 ans, 11 mois et 8 jours de prison pour les délits de corruption passive, d'organisation criminelle, de blanchiment d’argent et de fraude, rapportent des médias locaux.Selon le bureau du procureur brésilien, au cours des 10 dernières années à la tête de la COB, Nuzman a augmenté ses actifs de 457%, sans donner d'indication claire sur ses déclarations. Il a tenté de modifier sa déclaration d'impôt sur le revenu et le blanchiment de 16 kilos d'or qui étaient cachés dans un coffre dans une banque suisse.Nuzman, 79 ans, qui a présidé la COB durant 22 ans depuis 1995, est assigné à résidence depuis octobre 2017.Avec Nuzman, l'ancien gouverneur de Rio, Sergio Cabral, et l’ancien directeur des opérations du comité d'organisation des jeux, Leonardo Gryner, accusés d'avoir participé à la fraude pour que les Jeux olympiques de 2016 se déroulent dans la "cidade maravilhosa" (cité merveilleuse), ont également été condamnés.Cabral a été condamné à 10 ans de prison pour corruption passive et Gryner à 13 ans et 10 mois de prison pour corruption passive et organisation criminelle.Il s'agit de la vingtième peine dont écope l'ancien gouverneur de Rio qui purge déjà une peine de 346 ans de prison. Cabral a gouverné l'État de Rio entre 2007 et 2014.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

prison, jeux olympiques de rio de janeiro, carlos arthur nuzman