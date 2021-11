https://fr.sputniknews.com/20211126/deux-elus-republicains-font-une-guerilla-absolument-infernale-a-joe-biden-sur-sa-gestion-du-covid-1053662306.html

Deux élus républicains "font une guérilla absolument infernale" à Joe Biden sur sa gestion du Covid

Déjà impopulaire dans les sondages, Joe Biden doit aussi affronter les attaques de deux gouverneurs républicains sur sa gestion de la pandémie. Analyse... 26.11.2021, Sputnik France

On constate aujourd’hui une remontée de la pandémie de Covid-19 dans plusieurs États américains et, avec le prix de l’essence, ce sera un des sujets phares pour les élections de mi-mandat. "Donald Trump n’a jamais quitté la scène politique américaine et a toujours annoncé son souhait de peser complètement dans les élections de mi-mandat de l’an prochain et d’être candidat à sa nouvelle élection en 2024", rappelle Olivier Piton, avocat en droit public, président de la Commission des lois à l’Assemblée des Français de l’étranger et auteur du livre Kamala Harris: La pionnière de l’Amérique (Plon).Joe Biden, déjà très impopulaire dans les sondages, se voit en plus violemment critiqué par deux gouverneurs trumpistes pour sa gestion de la crise sanitaire.

