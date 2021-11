https://fr.sputniknews.com/20211126/face-au-nouveau-variant-la-ce-envisage-de-bloquer-les-vols-avec-le-sud-de-lafrique-1053671972.html

Face au nouveau variant, la CE envisage de bloquer les vols avec le sud de l'Afrique

La Commission européenne va proposer d'activer une procédure d'urgence afin de bloquer les liaisons aériennes avec la région du sud de l'Afrique en raison des... 26.11.2021, Sputnik France

Le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal, a précisé vendredi sur BFMTV et RMC que les autorités françaises en étaient encore au stade de l'analyse des données concernant ce nouveau variant.Ce variant présente une série de mutations "très inhabituelles" qui constituent une source de préoccupation car elles pourraient lui permettre d'échapper à la réponse immunitaire de l'organisme et le rendre plus transmissible, selon des scientifiques sud-africains.

