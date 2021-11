https://fr.sputniknews.com/20211126/italie-google-et-apple-ecopent-dune-amende-de-20-millions-deuros-1053679758.html

Italie: Google et Apple écopent d'une amende de 20 millions d'euros

Le gendarme italien de la concurrence a infligé vendredi une amende de 20 millions d'euros à Google et Apple, équitablement répartie entre les deux... 26.11.2021, Sputnik France

L'Antitrust italien "a établi que les deux sociétés ont chacune violé deux fois le Code de la consommation, la première en ne fournissant pas suffisamment d'informations à ses clients, la seconde pour pratiques agressives dans l'utilisation des données des consommateurs à des fins commerciales", indique un communiqué.Rappelant que les deux géants du numérique recueillent des informations de leurs clients, l'Antitrust "a établi que ni Google ni Apple n'ont fourni des informations claires et immédiates sur l'acquisition et l'utilisation des données de leurs utilisateurs à des fins commerciales", selon la même source.Concernant la seconde violation, le gendarme de la concurrence dénonce "une pratique agressive" de la part des deux sociétés. Google par exemple est accusé de pré-installer dans la phase de création d'un compte "l'acceptation par l'utilisateur du transfert et de l'utilisation de ses propres données à des fins commerciales".Cette autorité indépendante avait déjà infligé mardi une lourde amende, 200 millions d'euros, à Amazon et Apple, dont plus de 134 millions à cette dernière, pour avoir restreint l'accès à la plateforme Amazon de certains produits Apple.En mai, l'Antitrust italien avait ainsi infligé une amende de 102 millions d'euros à Google pour abus de position dominante, mettant en cause son refus d'accepter sur sa plateforme Google Play une application tierce permettant de trouver des bornes de recharge pour les voitures électriques.

