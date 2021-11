"La Russie est un pays avec lequel il faut traiter, elle a une histoire" – ancien chef d’état-major

"La position de la France vis-à-vis de la Russie est tout à fait réconciliable. La Russie est un pays avec lequel il faut savoir traiter. Elle a ses problèmes propres, elle a une histoire, et je crois que l’on ne se réfère pas assez à l’histoire. La Russie dans son histoire a toujours hésité à accepter qu’il puisse y avoir à ses frontières un quelconque organisme qui pourrait lui être défavorable. Aujourd’hui on retrouve ça. Quand on parle de faire rentrer l’Ukraine dans l’Otan, par exemple, c’est le chiffon rouge. C’est tout à fait opposé à la politique russe."