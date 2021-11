https://fr.sputniknews.com/20211126/lancien-ministre-francais-nicolas-hulot-accuse-de-viols-la-justice-ouvre-une-enquete-1053679719.html

L'ancien ministre français Nicolas Hulot accusé de viols: la justice ouvre une enquête

Le parquet de Paris a annoncé avoir lancé une enquête préliminaire des chefs de viol et d'agression sexuelle visant l'ancien ministre Nicolas Hulot. 26.11.2021, Sputnik France

Nicolas Hulot, ancien ministre français de la Transition écologique et solidaire et ancien animateur d’Ushuaïa, a été accusé de viol et d'agressions sexuelles, une enquête a été lancée, a annoncé ce vendredi 26 novembre le parquet de Paris.Cette annonce est faite au lendemain de la diffusion d'un reportage où plusieurs femmes ont accusé M.Hulot de violences sexuelles entre 1989 et 2001, en plus de Pascale Mitterrand, petite-fille de l'ancien Président, dont la plainte pour viol avait émergé plus tôt. Parmi les témoignages d’agressions sexuelles adressées à France 2 figure celui de l'animatrice Maureen Dor, relate 20 Minutes.La brigade de protection des mineurs de la direction régionale de la police judiciaire est chargée de l'enquête, a indiqué la procureure de la République.Le 24 novembre, M.Hulot avait annoncé sur BFM TV quitter "définitivement la vie publique" tout en démentant de nouvelles accusations d'agression sexuelle et de viol.

