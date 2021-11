https://fr.sputniknews.com/20211126/le-petrole-penalise-par-lapparition-dun-nouveau-variant-1053675380.html

Le pétrole pénalisé par l'apparition d'un nouveau variant

Les cours du pétrole cédaient du terrain vendredi matin, le baril de WTI chutant de plus de 5% en raison des inquiétudes liées à l'apparition d'un nouveau... 26.11.2021, Sputnik France

Le baril américain de WTI pour livraison en janvier lâchait 5,4% à 73,89 dollars à New York, alors que le baril de Brent de la mer du Nord pour le même mois perdait 4,86% à 78,22 dollars.Cette chute des cours de l'or noir intervient avant une réunion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et leurs alliés à travers l'accord OPEP+, prévue le 2 décembre prochain.Un nouveau variant du coronavirus a été détecté en Afrique du Sud et présente un potentiel de propagation très rapide, selon les scientifiques. Des mesures de prévention ont été prises par plusieurs pays européens comme le Royaume-Uni, l'Italie ou l'Allemagne qui ont interdit l'entrée de voyageurs d'Afrique australe.

