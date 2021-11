https://fr.sputniknews.com/20211126/les-francais-ont-une-image-catastrophique-des-deputes-revele-une-enquete-demandee-par-lassemblee-1053681506.html

Les Français ont une image "catastrophique" des députés, révèle une enquête demandée par l’Assemblée

L’Assemblée nationale a commandé une vaste enquête, la première depuis 1985, concernant son image. Sur Europe 1, le journaliste Nicolas Beytout qualifie les... 26.11.2021, Sputnik France

L’Assemblée nationale a demandé à l’institut de sondage CSA de réaliser une vaste enquête sur l’image des députés. Selon les résultats de cette étude menée auprès d’un panel de 4.500 personnes et publiée le 23 novembre, la moitié des personnes interrogées (50%) se déclarent satisfaites du travail des députés alors que quatre Français sur 10 (41%) estiment que l'Assemblée nationale n'est pas ou peu "utile".En 1985, seuls 13% des sondés la considéraient comme telle, soit un écart de 28 points par rapport à 2021.En outre, les Français font plus de confiance aux institutions incarnant l'ordre qu’à celles représentatives (83% à la gendarmerie, 82% à l'armée et 77% à la police contre 44% à l'Assemblée, 45% au Sénat).Les résultats analysésSur Europe 1, le journaliste Nicolas Beytout qualifie ces résultats de "catastrophiques par certains aspects".Quant aux députés il note qu’ils sont appréciés "beaucoup-beaucoup mieux que les sénateurs, les conseillers départementaux et régionaux, et c’est à des années lumières d’un des grands inconnus de la vie politique nationale: le député européen".Pourtant Nicolas Beytout trouve la dégradation d’opinion "spectaculaire", évoquant en tant que cause probable "le besoin de voir les députés s’occuper d’abord et avant tout du local, le territoire, le coin de la rue, pas de faire des lois ou d’être présent au niveau national".Le journaliste a évoqué un "incroyable constat de décalage entre un peuple et ses représentants" en termes de confiance envers l’Assemblée nationale.Il évoque le "phénomène le plus préoccupant": "le décrochage de l’Assemblée nationale est tel, la perte de crédit des députés est telle que 60% des Français comprennent la colère qui peut s’exercer contre eux ou s’exprimer à travers les réseaux sociaux".Des affaires qui impliquent des élusLes élus sont parfois empêtrés dans des affaires qui ne contribuent pas à leur réputation. L’agression à coups de casque par le député LREM El Guerrab en plein Paris en août 2017 d’un autre responsable en est un exemple. Suite à deux violents chocs, la victime, le socialiste Boris Faure, avait dû subir une opération en raison d’une hémorragie interne.En outre, l’affaire Fillon avait mis en avant le fait que de nombreux députés profitaient de leur position pour recruter des proches comme collaborateurs ou assistants, pour un travail qui laisse à questionner.

