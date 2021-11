https://fr.sputniknews.com/20211126/lirak-rapatrie-ses-migrants-coinces-entre-le-belarus-et-la-pologne-1053672228.html

L'Irak rapatrie ses migrants coincés entre le Bélarus et la Pologne

Le gouvernement irakien a annoncé jeudi l'organisation de deux nouveaux vols pour rapatrier 617 migrants coincés à la frontière entre le Bélarus et la Pologne... 26.11.2021, Sputnik France

2021-11-26T10:21+0100

2021-11-26T10:21+0100

2021-11-26T10:21+0100

international

irak

pologne

biélorussie

migrants

Le ministère des Transports va opérer "deux vols exceptionnels jeudi soir pour évacuer les citoyens irakiens bloqués à la frontière entre le Bélarus et la Pologne", indique la même source, ajoutant que les deux avions ont quitté l'aéroport international de Bagdad pour rallier Minsk.Il y a une semaine, 431 personnes étaient à bord du premier vol de rapatriement effectué par la compagnie nationale Iraqi Airways, qui a fait escale à Erbil pour y déposer la plupart de ses passagers avant d'atterrir à Bagdad.Depuis le début de la crise cet été, des milliers de personnes se sont massées à la frontière du Bélarus et de la Pologne, s'endettant et dépensant toutes leurs économies pour tenter de fuir la misère dans leur pays et rallier l'Europe occidentale.

irak

pologne

biélorussie

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Maghreb Arabe Presse

irak, pologne, biélorussie, migrants