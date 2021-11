https://fr.sputniknews.com/20211126/lunicef-appelle-a-la-protection-des-enfants-apres-une-attaque-terroriste-a-mogadiscio-1053676599.html

L'UNICEF appelle à la protection des enfants après une attaque terroriste à Mogadiscio

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) a appelé les autorités somaliennes à garantir la protection et la sécurité des enfants après une attaque... 26.11.2021, Sputnik France

Au moins huit personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées par l'explosion d'une voiture piégée près de l’école Muasir à Mogadiscio, selon la police.Le directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique orientale et australe, Mohamed Malick Fall, a fait savoir qu’au moins 13 écoliers et quatre membres du personnel scolaire font partie des dizaines de blessés touchés dans l'explosion.L’attaque terroriste de jeudi est "moralement monstrueuse", et constitue une violation flagrante du droit international humanitaire, a souligné M.Fall.L'attaque de jeudi a été fermement condamnée par le gouvernement somalien ainsi que par la communauté internationale, qui s'est engagée à poursuivre ses efforts pour renforcer la stabilité dans ce pays.Cette attaque à la voiture piégée, la troisième de ce type en quelques semaines, intervient cinq jours après l'assassinat samedi à Mogadiscio par le même groupe terroriste d'un célèbre journaliste somalien.En septembre, deux attentats à la voiture piégée revendiqués par le groupe Al-Shabaab ont fait 17 morts dans la capitale somalienne.*Organisation terroriste interdite en Russie

