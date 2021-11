Négociations avec l’Iran: Israël veut garder "un revolver sur la table "

https://fr.sputniknews.com/20211126/negociations-avec-liran-israel-veut-garder-un-revolver-sur-la-table--1053678546.html

Près de six mois après avoir été suspendus, les pourparlers de Vienne entre Washington et Téhéran reprennent ce lundi 29 novembre prochain. Et alors que l’échéance cruciale pour un retour des États-Unis dans l’accord de 2015 approche, Tel-Aviv a fait monter la tension d’un cran.Yossi Cohen, l’ex-chef du Mossad et grand artisan de la politique israélienne des dernières années Netanyahou, a déclaré ce dimanche 21 novembre qu’Israël devait être en capacité de frapper seul l’Iran et ses installations nucléaires.En d’autres termes, Tel Aviv ne doit pas compter sur Washington si besoin. Mais cette stratégie de décision unilatérale et de pressions et de menaces maximales est-elle la bonne à adopter face à Téhéran? Le gouvernement actuel n’est-il pas divisé sur la méthode? Et Israël peut-il vraiment frapper la République islamique d’Iran et en assumer toutes les conséquences?Réponses dans ce nouvel épisode de Lignes Rouges avec Gil Mihaely, journaliste originaire d’Israël, directeur de la revue de géopolitique Conflits et spécialiste de l’État hébreu.

