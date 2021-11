https://fr.sputniknews.com/20211126/pres-de-500-migrants-secourus-au-large-de-la-tunisie-1053676043.html

Près de 500 migrants secourus au large de la Tunisie

Les autorités tunisiennes ont annoncé avoir secouru 487 migrants clandestins vendredi à l'aube au large des côtes de l’île de Kerkennah, dans le centre-est du... 26.11.2021, Sputnik France

Dans un communiqué, le ministère tunisien de la Défense nationale a précisé qu'une frégate de la Marine nationale et des unités de la Garde maritime ont pu secourir 487 migrants irréguliers de différentes nationalités à bord d’une embarcation qui avait quitté les côtes libyennes dans la nuit du 23 au 24 novembre et a fait naufrage au large de Kerkennah.Treize femmes et 93 enfants figurent parmi ces migrants, âgés de 3 à 42 ans, a-t-il été précisé de même source.Les migrants ont été transportés vers le port de pêche El Ktef pour être pris en charge par les unités de la Garde nationale qui achèvera les mesures nécessaires.Dimanche dernier, neuf tentatives de migration irrégulière ont été mises en échec par les gardes-côtes qui ont procédé à l'interception de 223 migrants.Mardi dernier, 22 migrants de différentes nationalités ont été également secourus par la Marine tunisienne lorsque leur embarcation est tombée en panne au large de Sfax.Durant la nuit du 23 au 24 novembre, sept autres tentatives d’émigration irrégulière ont été déjouées et la Garde maritime qui a secouru 43 personnes, dont 25 de nationalités subsahariennes.D'après les dernières statistiques du ministère italien de l’Intérieur, le nombre de Tunisiens qui sont entrés sur le territoire italien depuis début octobre et jusqu’au 20 novembre est d’environ 15.000 migrants irréguliers, dont 2.073 mineurs et 170 femmes.Le nombre des mineurs tunisiens arrivés durant l’année 2021 en Italie est de l’ordre de 2.483 dont 1.922 enfants non accompagnés, selon les statistiques publiées dans le rapport mensuel du forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) qui a qualifié ces chiffres "d’affreux reflétant une partie de la réalité lamentable de l’enfance en Tunisie".Par ailleurs, le nombre de migrants irréguliers tunisiens disparus sur le territoire italien depuis 2011 à fin octobre 2021 a atteint environ 5.000.

