"Très affectée psychologiquement": Christine Kelly porte plainte après des menaces de décapitation

Après avoir reçu divers soutiens, notamment celui de l’Élysée, la journaliste Christine Kelly a décidé de porter plainte pour les menaces de mort qu’elle a récemment reçues, rapporte Le Parisien. L’animatrice de CNews avait en particulier reçu un courriel la menaçant de décapitation, le 18 novembre. "Votre tête tombera comme une ardoise un soir d’orage", y écrivait un certain Patrick K.Des intimidations que la journaliste n’est plus prête à tolérer, puisqu’elle a déposé plainte contre X pour menaces de mort, mais également pour harcèlement téléphonique.Il ajoute que sa cliente "ne laissera désormais plus rien passer" et portera plainte systématiquement.Si Christine Kelly a été plusieurs fois attaquée récemment, se faisant même insulter en pleine rue début juin, ces dernières menaces semblent avoir laissé plus de traces. "Très affectée psychologiquement", la journaliste s’est ainsi vue prescrire 10 jours d’incapacité totale de travail (ITT), selon Le Parisien.Victime collatéraleChristine Kelly paie avant tout sa collaboration avec CNews et Éric Zemmour, ancien chroniqueur dans son émission Face à l’info. Une situation paradoxale pour Me Arash Derambarsh, qui rappelle que sa cliente n’est que présentatrice et ne participe donc pas au débat d’idées.Face à ces pressions, l’avocat regrette d’ailleurs que "les différents syndicats de journalistes ne se fassent pas entendre" pour marquer un soutien clair à Christine Kelly.Cruelle ironie: le jour même où Christine Kelly recevait ces menaces de mort, 39 sociétés de journalistes tiraient justement à boulets rouges sur Éric Zemmour dans une tribune du Monde, dénonçant les "menaces d’extrême droite" dont la presse ferait l’objet.

