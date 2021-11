https://fr.sputniknews.com/20211126/un-coup-detat-serait-prevu-pour-le-1er-decembre-en-ukraine-affirme-le-president-1053680287.html

Un coup d’État serait prévu pour le 1er décembre en Ukraine, affirme le Président

Un coup d’État serait prévu pour le 1er décembre en Ukraine, affirme le Président

Des préparatifs d’un coup d'État fixé au 1er décembre seraient en cours en Ukraine, a affirmé le Président, mentionnant l’implication de l’homme le plus riche... 26.11.2021, Sputnik France

Le Président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré avoir reçu des informations sur la préparation d'un coup d'État dans le pays prévu pour le 1er décembre. Il a affirmé disposer de documents sonores où des représentants de la Russie et de l'Ukraine évoquent la participation de l'homme d'affaires ukrainien Rinat Akhmetov, ainsi que l’engagement de plusieurs milliards de dollars.Selon le Président, certains font tanguer la situation dans le pays, notamment avec l'aide des médias.Dans le même temps, le dirigeant ukrainien a ajouté que si tel est le cas il ne s’enfuirait "nulle part" et resterait "avec plaisir" dans son bureau.Volodymyr Zelensky estime que Rinat Akhmetov est entraîné dans cette situation par son entourage et qu’il commet une erreur. Il constate par ailleurs qu’il est devenu la cible d’attaques de la part de médias sous contrôle de l’homme d’affaires."Je n'ai pas de ressource médiatique pour combattre […] Je n'ai pas d'alliés médiatiques, j’estime que mon allié principal est le peuple ukrainien […] Et si je me bats contre celui qui contrôle 20% du PIB du pays et que je dis que vous pouvez très bien contrôler 30%, mais laissez en paix les députés et ne venez pas faire pression sur la politique ni mener une guerre de l’information au lieu de montrer la vérité, je crois que c'est juste", a-t-il conclu.ContradictionsUn véritable conflit a éclaté entre Volodymyr Zelensky et Rinat Akhmetov. La première fortune d’Ukraine a déclaré que son groupe médiatique accordait la parole tant aux représentants du pouvoir qu’à l’opposition. Or, si avant le groupe évitait toute critique du Président et tout sujet le contrariant, la tonalité a changé ces dernières semaines. En outre, le pouvoir pourrait être mécontent de la gestion des centrales thermiques appartenant à Rinat Akhmetov. Le Président a récemment affirmé que "certaines structures oligarchiques" entamaient, "comme tous les ans en automne et en hiver", le jeu du "déficit artificiel" des réserves de charbon.En outre, le parlement a adopté en septembre et le Président a signé le 5 novembre dernier une loi anti-oligarque. Le texte adopté vise à établir un registre d’oligarques qui se verront interdire le droit de financer des partis politiques et des meetings et manifestations à revendications politiques, ainsi que de participer à des privatisations.Proposition de compromis?La mention du nom d'Akhmetov dans le contexte des informations "sur un éventuel coup d'État qu'il tramerait prouve l’existence de contradictions" entre le Président ukrainien et l’homme d’affaires, a déclaré dans une interview au média russe Regnum Bogdan Bezpalko, membre du Conseil des relations interethniques auprès du Président de Russie."Très probablement, comme les autres oligarques, Akhmetov sera forcé, avec des pertes plus ou moins grandes, à accepterun compromis", a-t-il expliqué.Un coup d’État a été perpétré en Ukraine le 22 février 2014. Le parlement a écarté du pouvoir le Président Viktor Ianoukovitch qui a été contraint de quitter le pays, craignant pour sa vie. Il a également modifié la Constitution et décidé d’une nouvelle présidentielle qui a été reportée par Petro Porochenko.

