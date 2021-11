https://fr.sputniknews.com/20211126/un-troisieme-membre-du-gouvernement-positif-au-covid-19-et-place-a-lisolement-1053675501.html

Un troisième membre du gouvernement positif au Covid-19 et placé à l’isolement

Un troisième membre du gouvernement positif au Covid-19 et placé à l'isolement

Après le Premier ministre Jean Castex et la ministre de l'Insertion Brigitte Klinkert, le secrétaire d'Etat à la Ruralité Joël Giraud a été testé positif au... 26.11.2021, Sputnik France

Le secrétaire d'Etat à la Ruralité Joël Giraud a été testé positif au Covid-19 jeudi et se trouve à l'isolement, a fait savoir vendredi son entourage.M. Giraud, âgé de 62 ans, présente "un état grippal léger", a-t-on précisé de même source.Il était jeudi en déplacement avec la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques Amélie de Montchalin à Meung-sur-Loire (Loiret) et mercredi en Eure-et-Loir pour des rencontres avec les acteurs locaux, dont les maires ruraux du département.Mme Montchalin a pour sa part été testée jeudi soir avec un résultat négatif, a indiqué son entourage.M. Giraud est le troisième membre du gouvernement à être actuellement contaminé par l'épidémie, avec le Premier ministre Jean Castex et la ministre de l'Insertion Brigitte Klinkert. Tous ont déclaré souffrir de faibles symptômes.Cinquième vagueLa cinquième vague de l'épidémie de Covid-19 en France se traduit par une augmentation rapide du nombre de cas depuis plusieurs jours, atteignant 33.464 nouvelles contaminations jeudi, au plus haut depuis la fin avril.

