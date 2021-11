https://fr.sputniknews.com/20211126/une-greve-de-conducteurs-perturbe-le-trafic-du-metro-londonien-1053678371.html

Une grève de conducteurs perturbe le trafic du métro londonien

Une grève de conducteurs perturbe le trafic du métro londonien

26.11.2021

Seuls 58% du service habituel du métro de la capitale britannique étaient assurés vendredi, mais les usagers, prévenus à l'avance, ne se sont pas bousculés dans les stations, a indiqué à la presse un porte-parole de TfL.La flexibilité du travail hybride, qui prend de plus en plus d'ampleur au Royaume-Uni, a permis à de nombreux navetteurs de travailler depuis leur domicile vendredi.Sept des 11 lignes du métro londonien étaient touchées par le mouvement social, le trafic souffrant de "retards sévères", voire étant interrompu totalement ou partiellement sur plusieurs lignes du centre-ville, selon le site Internet de l'opérateur.TfL prévient d'ores et déjà ses usagers que le 18 décembre prochain une grève similaire sera organisée par les conducteurs de métro, invitant ainsi le public à prendre ses dispositions.Le syndicat RMT (Rail, Maritime and Transport), qui avait appelé les conducteurs à se mettre en grève pour 24 heures à partir de 4h30 vendredi matin, dénonce notamment la disparition d'un statut spécifique de conducteur de nuit, alors que le service nocturne du week-end, interrompu pendant la pandémie, doit redémarrer.Le service nocturne sur certaines lignes doit redémarrer samedi soir, "à temps pour la période chargée de Noël", mais "il est très probable" que ce retour soit perturbé par le mouvement de grève, selon TfL.

