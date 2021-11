https://fr.sputniknews.com/20211126/une-lettre-de-johnson-a-macron-sur-les-migrants-indigne-paris-1053670853.html

Une lettre de Johnson à Macron sur les migrants indigne Paris

Signée par le Premier ministre britannique, la lettre appelant la France à reprendre les migrants arrivant au Royaume-Uni par la Manche a été fustigée par le... 26.11.2021, Sputnik France

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a vilipendé ce 26 novembre le courrier du Premier ministre britannique Boris Johnson, qui réclame à la France de reprendre les migrants arrivés au Royaume-Uni. Elle s’avère "indigente sur le fond et totalement déplacée sur la forme", a-t-il martelé sur BFM TV."Indigente sur le fond car elle ne respecte pas tout le travail qui est fait par nos garde-côtes, nos policiers, nos gendarmes, nos sauveteurs en mer (...) Sur le fond, elle propose cet accord de +relocalisation+, ce n'est évidemment pas ce dont on a besoin pour régler ce problème. (...) Il y en a marre des double discours et de l'externalisation des problèmes", a déclaré M. Attal.

