Cette pub de la Poste norvégienne met en scène un père Noël gay - vidéo

À l'occasion des fêtes de fin d'année, la Poste norvégienne a présenté une publicité qui célèbre également les 50 ans de la dépénalisation de l'homosexualité... 27.11.2021, Sputnik France

“Quand Harry rencontre Santa”: la Poste norvégienne a sorti, en prévision des fêtes de fin d’année, un spot publicitaire présentant un père Noël… homosexuel.Le Père Noël est ici traditionnellement présenté comme étant d’âge mûr. Il rend visite à un homme pour déposer des cadeaux, à la veille de Noël, mais disparaît une fois que leurs regards se croisent. Après plusieurs rencontres d’année en année, l'homme écrit dans une lettre: "All I want for Christmas is you, Santa" ("Tout ce que je veux pour Noël, c’est toi, Père Noël"). Celui-ci finit par venir passer la soirée avec et ils échangent un long baiser. Une rencontre devenue possible car le Père Noël a fait appel aux services postaux pour se libérer de la livraison des cadeaux.50 ans sans pénalisation La vidéo, en effet, célèbre le 50e anniversaire de la dépénalisation de l’homosexualité dans ce pays, lequel aura lieu en 2022."La dépénalisation a été la première grande bataille et la première grande victoire", a indiqué au média Kampanje Oda Rygh, responsable de la communication chez FRI, association pour la diversité sexuelle et de genre.Et de poursuivre: "Pour beaucoup d'entre nous, Noël est un moment que nous passons avec ceux que nous aimons, et c'est agréable de voir la Poste montrer que l'amour appartient à tout le monde, indépendamment de l'orientation, de l'âge ou du fait que vous viviez au pôle Nord".Une réaction positiveDévoilée le 23 novembre sur YouTube, la vidéo a fait le buzz et a attiré l'attention de plusieurs médias étrangers, dont Sky News, The Guardian et Madame Figaro. "Nous sommes submergés par les réponses. Nous avions espéré des réactions bien sûr, mais c'est au-delà de nos espérances", a dit Monica Solberg, directrice marketing de la Poste norvégienne, au journal en ligne norvégien Nettavisen. Selon elle, le clip a été vu plus d'un million de fois sur TikTok.Les deux précédentes publicités de Noël de Norway Post, sorties en 2019 et en 2020, avaient également dépassé les frontières nationales, mais pas dans une mesure semblable, constate-t-elle. Les avis ont été presque exclusivement positifs: "Des gens de partout nous remercient par e-mail et il y a des journalistes qui appellent presque 24 heures sur 24. Ce sont des journées chargées, mais très très agréables.""En tant que grande entreprise d'État et acteur social important, nous avons la responsabilité de travailler activement avec la diversité, l'inclusion, l'égalité et d'autres droits humains fondamentaux", a indiqué à Kampanje Mme Solberg.Pour Noël, les homosexuels s'imposent à l'écranSi la représentation des personnes gays augmente à Hollywood, les films de Noël étaient restés jusqu'à récemment à l'écart de cette tendance. Mais les choses semblent changer.L'année dernière sortait "The Christmas House", le premier film de Noël de la chaîne Hallmark, à orientation familiale, qui faisait figurer un couple gay tentant d'adopter un enfant dans les rôles principaux. L’un des héros, Jonathan Bennett, ouvertement homosexuel, a salué auprès de l'AFP cette initiative. Il a déclaré avoir reçu des "milliers de messages" de fans reconnaissants.Un autre film sorti en novembre dernier, "Ma belle-famille, Noël, et moi", raconte l'histoire d'un couple lesbien où l'une des femmes a des difficultés à révéler son orientation auprès de sa famille plutôt traditionnelle. Y joue la star Kristen Stewart. Le film a battu des records en nombre de visionnages sur la plate-forme de streaming Hulu.La réalisatrice Clea DuVall, elle-même lesbienne, a déclaré n'avoir "jamais vu sa propre expérience représentée" à l'écran dans des films de Noël, les personnages LGBTQ+, s'il y en a, étant habituellement relégués au second plan, relate l'AFP. Le film se veut être la première comédie romantique de Noël avec un couple homosexuel, produit par Sony, l'un des studios majeurs d'Hollywood.Deux autres téléfilms sortis fin 2020, "The Christmas Setup" de la chaîne Lifetime et "Dashing in December" de la chaîne Paramount, mettaient en avant des idylles gays.

