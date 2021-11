https://fr.sputniknews.com/20211127/comme-si-disneyland-entrait-dans-notre-dame-de-possibles-projets-de-renovation-reveles-1053691443.html

"Comme si Disneyland entrait dans Notre-Dame": de possibles projets de rénovation révélés

"Comme si Disneyland entrait dans Notre-Dame": de possibles projets de rénovation révélés

Le remplacement des autels par des peintures murales "à la mode" ou encore des expositions comme "le christianisme pour les nuls". Fustigeant ces possibles... 27.11.2021, Sputnik France

2021-11-27T11:15+0100

2021-11-27T11:15+0100

2021-11-27T11:15+0100

france

paris

jo 2024

reconstruction

cathédrale notre-dame de paris

incendie à notre-dame de paris

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/02/1045168848_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d510f93659ddf4afe582b2537da03368.jpg

C’est vers 2024, lorsque Paris devra accueillir les Jeux olympiques, qu’Emmanuel Macron projette de rouvrir les portes de Notre-Dame, ravagée partiellement par l’incendie de 2019. Hormis la restauration des parties extérieures, l’intérieur fera également peau neuve, avec des projets ne réjouissant pas certains.Les architectes ayant eu accès aux plans de rénovation ont pointé auprès du quotidien britannique Telegraph l’inauguration d’expositions comme "le christianisme pour les nuls", ainsi qu’"un sentier de la découverte" avec un accent mis sur l’Afrique ou l’Asie.Un parcours "catéchuménal" pour les touristesCes mêmes informations ont été confirmées par le magazine en ligne indépendant Fild, qui a cité les propos du père Gilles Drouin, liturgiste que l’archevêque de Paris a choisi pour réfléchir à l’organisation des espaces liturgiques et de culte dans la cathédrale.Après avoir évoqué le 12 mai 2021 un "chemin catéchuménal" visant à évangéliser les touristes de la cathédrale après sa réouverture, le père Drouin a confirmé auprès du magazine que "le projet de parcours catéchuménal [était] plus que jamais d’actualité", et qu’il sera présenté le 9 décembre à la Commission nationale du Patrimoine.En outre, d’après les sources du Telegraph, des citations tirées de la Bible seront projetées sur les murs des chapelles en plusieurs langues, donc le Mandarin. Il est également prévu de remplacer des autels et des sculptures classiques par des peintures murales "à la mode", ceci étant accompagné d’effets sonores et de lumières afin de créer "des espaces émotionnels".Les projets de parcours de découverte pour les touristes, et de phrases projetées en diverses langues ont été confirmés au Telegraph par Christian Rousselot, directeur général de la Fondation Notre-Dame. Ceci est censé "donner les clés à la moitié de la planète qui ne sait pas ce qu'est une cathédrale", a-t-il expliqué.D’après lui, un appel à six millions d’euros de dons en plus de ceux collectés jusqu’à présent a été lancé en juin pour la restauration interne."Le politiquement correct devenu fou"Se préoccupant du fait que cette rénovation risque de transformer Notre-Dame en une "salle d’exposition expérimentale" ce qui la "mutilerait", une source de haut niveau proche de la rénovation a jugé:Où en est la reconstruction?Presque deux ans et demi après l’incendie qui a notamment détruit la flèche de Notre-Dame de Paris, les travaux de sécurisation et de consolidation se sont terminés au mois de septembre. Ensuite, des appels d’offres ont été lancés, une prochaine campagne de nettoyage ayant également été annoncée mi-octobre. Selon l’établissement public en charge de la restauration de la cathédrale, "les travaux vont démarrer dès cet hiver".

paris

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

paris, jo 2024, reconstruction, cathédrale notre-dame de paris, incendie à notre-dame de paris