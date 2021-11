https://fr.sputniknews.com/20211127/iles-salomon-la-police-retrouve-trois-corps-procede-a-des-arrestations-apres-les-emeutes-1053689093.html

Îles Salomon: la police retrouve trois corps, procède à des arrestations après les émeutes

La police des îles Salomon a retrouvé trois corps dans un bâtiment incendié, ont rapporté samedi les médias australiens, alors que les autorités ont procédé à... 27.11.2021, Sputnik France

Des corps calcinés ont été découverts dans un magasin du quartier de Chinatown vendredi en fin de journée, a indiqué la chaîne nationale australienne ABC, citant un agent de sécurité.Une enquête est en cours, la cause des décès n'était pas encore claire, a déclaré ABC citant la police. Des bâtiments du quartier de Chinatown ont été pillés et brûlés lors des émeutes dans la capitale.De nombreux manifestants viennent de la province de Malaita, où l'on observe un ressentiment envers le gouvernement et une opposition à sa décision de 2019 de mettre fin aux liens diplomatiques avec Taïwan et d'établir des liens formels avec la Chine.Par ailleurs, plus d'une centaine de personnes ont été arrêtées pour émeutes et pillages liés aux manifestations actuelles, a indiqué la police royale des îles Salomon dans un communiqué samedi.

