Incendie dans un camp de Roms à Grenoble: le "chef du camp" mis en examen

Un homme de 33 ans "assurant le rôle de chef d'un camp" de Roms de Grenoble a été mis en examen vendredi, soupçonné d'y avoir incendié un cabanon dont les... 27.11.2021, Sputnik France

2021-11-27T09:00+0100

2021-11-27T09:00+0100

2021-11-27T09:00+0100

france

grenoble

roms

incendie

Placé en détention provisoire, cet homme de nationalité roumaine "imposait sa loi sur le camp" et "demandait à chaque famille de s'acquitter d'un montant de 500 euros par mois pour bénéficier d'un emplacement et la jouissance de l'électricité produite par un groupe électrogène", selon le parquet, qui a confié l'enquête à la Sûreté départementale de l'Isère.L'incendie, qui n'avait pas fait de blessé, avait partiellement ravagé samedi ce camp proche du centre-ville, ainsi que l'entrepôt d'une entreprise voisine.Sans casier judiciaire, l'homme a nié être l'auteur de l'incendie et n'a pas reconnu être le chef du camp.Il a été mis en examen pour tentative d'homicide et destruction par moyen dangereux.

