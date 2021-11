"Joe Biden ne rassure pas les Américains" et Kamala Harris "irrite ses supporters"

"Kamala Harris irrite beaucoup. Elle essaie de faire ‘low profile’ et de ne pas apparaître comme l’intrigante qui vise le poste du patron. Elle est tellement dans la non-prise de risque qu’elle en arrive à être irritante pour ses supporters et en particulier tous ceux qui ont porté sa candidature au motif que c’était la première femme, afro-américaine, asiatique, ou indo-américaine à occuper ce type de poste. Elle énerve son électorat qui aimerait qu’elle soit beaucoup plus que le symbole qu’elle est et qu’elle assume ce symbole. Et puis il y a tous les opposants qui estiment qu’elle n’est pas légitime parce que c’est une femme avec très peu d’expérience en politique internationale –puisque son mandat de sénatrice n’était que de deux ans en California avant de devenir vice-présidente des États-Unis– et qu’elle a démontré ses lacunes."