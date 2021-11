https://fr.sputniknews.com/20211127/la-france-impose-des-restrictions-pour-les-cas-contact-avec-le-variant-omicron-1053698483.html

La France impose des restrictions pour les cas contact avec le variant Omicron

Toute personne "contact" d'une autre, testée positive au nouveau variant du coronavirus Omicron, devra être isolée même si elle est vaccinée, a indiqué samedi... 27.11.2021, Sputnik France

"Toute personne contact à risque d'un cas possible ou d'un cas confirmé du variant B1.1.529, indépendamment de son statut vaccinal, doit être considérée comme +contact à risque élevé+ et doit ainsi être placée en quarantaine", selon le texte envoyé aux établissements et professionnels de santé et dont l'AFP a obtenu copie.Actuellement en France, où aucun cas confirmé de ce variant n'a encore été annoncé, si une personne est cas contact d'une personne infectée au coronavirus, elle ne doit s'isoler sept jours que si elle n'est pas vaccinée ou que son schéma vaccinal est incomplet et/ou qu'elle est immunodéprimée, selon l'Assurance Maladie.L'inquiétude croissait samedi en Europe face à ce nouveau variant du coronavirus, avec l'annonce vendredi d'un cas confirmé en Belgique, suivi de deux cas rendus publics samedi au Royaume-Uni.En Allemagne, un cas suspect a été répertorié chez une personne récemment rentrée d'Afrique du Sud tandis qu'aux Pays-Bas 61 passagers arrivés vendredi à bord de deux vols en provenance d'Afrique du Sud ont été testés positifs au Covid-19.

