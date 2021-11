https://fr.sputniknews.com/20211127/la-legende-des-comedies-musicales-le-compositeur-americain-stephen-sondheim-est-mort-1053689676.html

La légende des comédies musicales, le compositeur américain Stephen Sondheim, est mort

Le compositeur et parolier de Broadway Stephen Sondheim, est décédé vendredi à l'âge de 91 ans, a annoncé son publiciste. 27.11.2021, Sputnik France

Stephen Sondheim a contribué à faire évoluer le théâtre musical américain au-delà du simple divertissement travaillant notamment à des oeuvres comme "West Side Story" ou "Sweeney Todd". Stephen Sondheim est décédé à son domicile de Roxbury, dans le Connecticut, a déclaré Kathryn Zuckerman, porte-parole, à Reuters, précisant qu'elle ne disposait que de peu d'informations supplémentaires. La nouvelle a été rapportée plus tôt par le New York Times. Stephen Sondheim a remporté huit Tony Awards pour ses textes et sa musique. En 2008, il a également reçu un Tony Award spécial pour l'ensemble de son oeuvre. "J'aime le théâtre autant que la musique, et l'idée de toucher un public, de le faire rire, de le faire pleurer, de le faire ressentir, est primordiale pour moi", a déclaré Stephen Sondheim dans une interview accordée en 2013 à la National Public Radio. Plusieurs des comédies musicales à succès de Sondheim ont été transformées en films, notamment le film de 2014 "Into the Woods", avec Meryl Streep, et le film de 2007 "Sweeney Todd" avec Johnny Depp. Une nouvelle version cinématographique de "West Side Story", réalisée par Stephen Spielberg, doit sortir le mois prochain.

