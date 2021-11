https://fr.sputniknews.com/20211127/pour-cette-artiste-danoise-anti-racisme-meme-les-murs-des-musees-sont-trop-blancs-1053691180.html

Pour cette artiste danoise anti-racisme, même les murs des musées sont trop blancs

Pour cette artiste danoise anti-racisme, même les murs des musées sont trop blancs

Alors que le Danemark est critiqué pour sa politique migratoire comptant parmi les plus dures d’Europe, ces jeunes artistes d’origine étrangère estiment qu’il... 27.11.2021, Sputnik France

2021-11-27T10:36+0100

2021-11-27T10:36+0100

2021-11-27T10:40+0100

culture

musée

danemark

racisme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1b/1053690973_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5a2ae0ca5757f5d111c8476cf855f394.jpg

L’idéologie "woke", qui a gagné en ampleur aux États-Unis, fait progressivement son chemin en Europe. Notamment au Danemark, où de jeunes artistes critiquent les musées du pays pour leur manque de diversité.Dans une série d’interviews accordées à la Radio danoise, ils dénoncent entre autres la prédominance des Blancs et de leur l’histoire dans ces établissements. Ainsi, Ihsan Ihsan, artiste d’origine irakienne, dénonce: "On ne raconte qu'une seule histoire. Nous apprenons une histoire d'hommes blancs sur des hommes blancs pour des hommes blancs".D’après lui, il doit y avoir davantage de non blancs à des postes de direction de musées ou institutions culturelles.Les murs trop blancsDina El Kaisy Friemuth, artiste d’origine égyptienne, va plus loin. Elle se sent mal à l’aise entre les murs de ces musées qui sont trop blancs.Elle dénonce également le fait que les musées européens se soient approprié les trésors culturels antiques des Égyptiens. Selon elle, en continuant à les exposer, les musées se montrent racistes.Une loi anti-migratoire durcieDébut juin, le Danemark a adopté une loi lui permettant d'ouvrir des centres pour demandeurs d'asile, lesquels y seraient envoyés pendant le traitement de leur dossier et même après la procédure. Le texte prévoit que la personne reste dans un pays tiers, même si elle obtient in fine le statut de réfugié. L'Union européenne a pris ses distances, dénonçant un projet soulevant "des questions fondamentales concernant à la fois l'accès aux procédures d'asile et l'accès effectif à la protection".Quelques jours après le vote de cette loi, un sondage mené par le diffuseur TV2 a montré que 42% des personnes interrogées trouvaient la discrimination raciale répandue au Danemark, contre 32% il y a un an.

danemark

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

musée, danemark, racisme