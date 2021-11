https://fr.sputniknews.com/20211127/sarah-knafo-enceinte-zemmour-annonce-assigner-closer-pour-violation-de-la-vie-privee-1053691781.html

Sarah Knafo enceinte? Zemmour annonce assigner Closer pour "violation de la vie privée"

Sarah Knafo enceinte? Zemmour annonce assigner Closer pour "violation de la vie privée"

Les avocats du polémiste d'extrême droite Eric Zemmour ont annoncé leur intention d'attaquer en justice Closer qui affirme dans son numéro publié vendredi que... 27.11.2021, Sputnik France

"Le magazine Closer vient de publier, contre toutes les règles de la déontologie journalistique, un article portant gravement atteinte à la vie privée et au droit à l'image de Monsieur Éric Zemmour et de Madame Sarah Knafo", écrivent dans un communiqué Me Olivier Pardo et Laurence Dauxin-Nedelec, avocats du candidat putatif à la présidentielle, ainsi que Me Simon Olivennes, conseil de Mme Knafo."Nos clients engagent immédiatement une action en justice", ajoutent-ils.Me Pardo a précisé à l'AFP qu'il déposerait "une assignation pour violation de la vie privée lundi ou mardi". "Quoi qu'il arrive, toujours et partout, je défendrai jalousement, férocement, ma vie privée et celle de mes proches. La vie publique, oui. Le voyeurisme, non. Désolé pour les pervers", a indiqué M. Zemmour dans un tweet. Dans son numéro paru vendredi, le magazine titre en Une "Il va être papa en 2022", sur une photo du polémiste se promenant dans la rue, bras dessus bras dessous avec sa conseillère.Benjamin Dargent, rédacteur en chef de Closer, a expliqué dans l'émission de Cyril Hanouna les raisons qui l'ont poussées à sortir la Une sur la grossesse de la conseillère d'Eric Zemmour. Jeudi, l'avocat de Mme Knafo avait assigné Closer en référé pour obtenir en urgence l'interdiction de ce numéro, une information révélée par le Point.Mais cette demande a été jugée irrecevable par le tribunal, qui a estimé que Mme Knafo n'avait présenté "aucun élément objectif probant relatif à l'article et son contenu" permettant d'"établir la publication dans le magazine Closer à paraître le 26 novembre 2021 d'un article qui porterait atteinte au respect dû à l'intimité de la vie privée de la demanderesse", à l'exception d'un SMS la prévenant de la publication de ce numéro, selon le jugement consulté par l'AFP.Atteinte à la vie privée Mi-octobre, Éric Zemmour avait déjà assigné en justice les magazines Paris Match, Closer et Voici pour atteinte à la vie privée. Il assignait notamment Paris Match, qui a fait sa Une fin septembre sur "sa très proche conseillère" Sarah Knafo, et Voici, pour des photos et un texte sur la proximité entre les deux.

