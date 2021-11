https://fr.sputniknews.com/20211127/tunisie-arme-dune-hache-un-terroriste-penetre-dans-un-ministere-avant-detre-neutralise---video-1053689439.html

Tunisie: armé d'une hache, un terroriste pénètre dans un ministère avant d'être neutralisé - vidéo

Un individu armé a provoqué un mouvement de panique dans la principale artère de Tunis. L’homme, qui serait fiché pour avoir séjourné en Syrie et souffrirait... 27.11.2021, Sputnik France

C’est un acte sans précédent qui s’est produit durant l’après-midi du vendredi 26 novembre 2021 au cœur de la capitale tunisienne. Aux environs de 16 heures, un homme barbu, armé d’un long poignard et d’une hache, court sur la voie piétonnière centrale de l’avenue Habib-Bourguiba. Des passants filment la scène qui se déroule dans un des espaces les plus surveillés du pays. L’individu est pris à partie par les badauds. Il se dirige rapidement vers le ministère de l’Intérieur où sont postés des dizaines de policiers équipés d’armes automatiques. Mais au lieu de le neutraliser, les premiers agents se retirent et lui permettent ainsi de pénétrer dans le périmètre extérieur du ministère malgré les appels pressants à user de leurs armes.Fiché par la policeIl aura tout de même fallu quelques minutes pour que des policiers fassent usage de leurs armes pour le mettre hors d’état de nuire. L’agresseur de l’avenue Bourguiba a été blessé à la jambe avant d’être transporté dans une ambulance vers un hôpital de la ville. Des médias tunisiens ont indiqué que l’individu, âgé de 31 ans, serait originaire du gouvernorat de Monastir, à 150 kilomètres au sud de la capitale."Connu des services de sécurité comme étant suspecté d’appartenance à une organisation terroriste, il faisait l’objet de contrôle administratif depuis son retour de Syrie, via la Libye, il y a trois ans […] Il était suivi en psychiatrie, à l’hôpital de Sahloul, pour hyper agressivité et tempérament violent", rapporte le journal en ligne Tunisie Numérique. Des informations qui n'ont pas encore été confirmées par des sources officielles. Sur les réseaux sociaux, certaines réactions se sont étonnées du manque de réactivité des agents de police face à cet individu armé.Dans ce mème, on ironise sur la capacité d'un seul homme à passer à travers un maillage sécuritaire impressionnant: Première photo: -Barrages, grands bacs et fils barbelés devant le siège du ministère de l'Intérieur. Deuxième photo: -Un homme avec une hache.Contacté par Sputnik, le colonel-major à la retraite Jamel Boujeh estime que les policiers ont agi de façon professionnelle lors de cette attaque. "Les policiers ont réagi comme il le fallait face à une personne dangereuse, mais non équipée d’une arme à feu", précise l’ancien inspecteur général des forces armées tunisiennes.Qu’elle aurait été la réaction des policiers si l’assaillant portait une ceinture explosive? "C’est la pire des situations en présence de la foule. À ce moment-là, il aurait fallu l’attirer vers le siège du ministère afin que la déflagration ne provoque pas de victimes parmi les civils", note le colonel-major à la retraite Jamel Boujeh.Notons que la capitale tunisienne a été le théâtre de plusieurs attentats ces dernières années. La dernière opération terroriste remonte au 6 mars 2020 lorsque deux individus à bord d’une moto ont tenté de forcer le dispositif de sécurité de l’ambassade des États-Unis. L’explosion a causé la mort d’un policier et des deux kamikazes.

