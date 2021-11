https://fr.sputniknews.com/20211127/un-homme-arme-dun-couteau-abattu-en-tentant-de-penetrer-dans-une-base-militaire-en-californie-1053692302.html

Un homme armé d’un couteau abattu en tentant de pénétrer dans une base militaire en Californie

Un homme armé d'un couteau qui tentait de pénétrer dans une base de formation du Corps des Marines a été tué par balles par un garde vendredi 26 novembre à San... 27.11.2021

Une tentative de pénétrer dans une base militaire américaine a été entreprise ce vendredi à San Diego en Californie. Son auteur a été abattu.Le 26 novembre, peu avant midi, une voiture a tenté d'entrer dans la base de formation du Corps des Marines de San Diego (Marine Corps Recruit Depot), a annoncé le porte-parole de ladite base dans un communiqué.Alors que les gardes ordonnaient au conducteur de s'arrêter, celui-ci est descendu du véhicule armé d’un couteau et s'est approché du portail avec une "intention hostile".L’enquête a été confiée au service d’investigation de la marine.Les attaques contre des bases militaires sur le territoire des États-Unis sont assez rares.L’attaque la plus meurtrière depuis le 11 septembre 2001En novembre 2009, une fusillade avait été perpétrée par un Américain d’origine palestinienne sur la base militaire de Fort Hood au Texas. Cette attaque terroriste, décrite par le Sénat américain comme la pire commise sur le sol national depuis le 11 septembre 2001, avait fait 13 morts et une trentaine de blessés.Une autre attaque avait eu lieu 10 ans plus tard, en décembre 2019, sur la base aérienne de l’US Navy en Floride et avait fait trois morts et huit blessés. Elle avait été menée par un soldat saoudien en formation affilié à Al-Qaïda*, abattu ensuite par la sécurité.En revanche les bases américaines sont souvent ciblées à l’étranger. Rien qu’en 2021, elles ont été plusieurs fois attaquées en Syrie, en Irak et en Afghanistan.*Organisation terroriste interdite en Russie

